Мюнхенская "Бавария" начала групповой этап Клубного чемпионата мира, который проходит в США, с унизительного разгрома над новозеландским "Окленд Сити" - 10:0. Встреча состоялась в рамках первого тура группы C, передают Vesti.kz.

Счет был открыт уже на шестой минуте - французский вингер мюнхенцев Кингсли Коман замкнул передачу немецкого полузащитника Джамала Мусиалы. Спустя 12 минут сам Коман выступил в роли ассистента: он отдал пас на соотечественника Саша Боэ, который удвоил преимущество.

На 20-й минуте еще один представитель сборной Франции хавбек Майкл Олисе довел счет до 3:0, а через две минуты помог Коману оформить дубль. Пятый мяч забил легендарный для баварцев игрок - Томас Мюллер, замкнувший передачу Олисе. А точку в первом тайме поставил сам Олисе, воспользовавшись пасом Боэ - 6:0 к перерыву.

Во второй половине встречи "Бавария" продолжила издеваться над соперником. Сначала Мюллер отдал голевую передачу на Мусиалу, который сделал счет 7:0. Затем сам Джамал реализовал пенальти и оформил дубль.

На 84-й минуте он же довел количество своих голов до трех, став автором хет-трика. Финальную точку в матче поставил Мюллер, завершив атаку после паса Сержa Гнабри - 10:0.

"Бавария" уверенно захватила лидерство в группе и дала понять, что всерьез претендует на титул. Для новозеландцев же встреча стала болезненным напоминанием о разнице в классах.





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