"Реал" - "Ювентус", Месси - ПСЖ. Стали известны все пары 1/8 финала клубного ЧМ

Стали известны все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

В плей-офф вышли четыре клуба из Бразилии, по два из Англии, Италии и Германии. По одному клубу представляют Испанию, Португалию, Францию, США, Саудовскую Аравию и Мексику.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира:28 июня, 21:00. "Палмейрас" (Бразилия) - "Ботафого" (Бразилия);29 июня, 01:00. "Бенфика" (Португалия) - "Челси" (Англия);29 июня, 21:00. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Интер Майами" (США);30 июня, 01:00. "Фламенго" (Бразилия) - "Бавария" (Германия);1 июля, 00:00. "Интер" (Италия) - Флуминенсе" (Бразилия);1 июля, 06:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия);2 июля, 00:00. "Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия);2 июля, 06:00. "Боруссия" (Германия) - "Монтеррей" (Мексика).