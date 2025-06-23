"Реал" нашел себе игрока на клубном ЧМ-2025

Полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш может сменить Саудовскую Аравию на столицу Испании, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes, 28-летний португалец попал в сферу интересов мадридского "Реала", который ищет варианты для усиления центра поля.

В клубе высоко оценивают лидерские качества Невеша, его дальний удар и умение контролировать игру.

Напомним, ранее футболист выступал в АПЛ за "Вулверхэмптон", откуда и перебрался в Саудовскую Аравию. Его контракт с "Аль-Хилялем" действует до лета 2026 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.



