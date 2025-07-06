"Реал" в драматичном стиле вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией" в четвертьфинале клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Уже в дебюте встречи испанский клуб захватил инициативу: на 10-й минуте Гонсало Торрес замкнул передачу с фланга и открыл счет. Спустя десять минут Фран Гарсия удвоил преимущество "сливочных". Однако концовка матча выдалась драматичной.

На 90+2-й минуте Максимилиан Байер сократил отставание, но ответ последовал быстро — Килиан Мбаппе на 90+4-й снова увеличил разницу в счете. Далее последовал эпизод с удалением: защитник Дин Хейсен получил прямую красную карточку за грубое нарушение в своей штрафной, и уже на 90+8-й минуте Серу Гирасси реализовал пенальти — 3:2.





На стадии 1/8 финала "Реал" одолел "Ювентус" с минимальным счетом 1:0. В свою очередь, команда Нико Ковача в предыдущем раунде переиграла мексиканский "Монтеррей" — 2:1. В полуфинале "Реал" встретится с "Пари Сен-Жермен", а "Боруссия" завершает свое выступление на турнире.