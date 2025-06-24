ПСЖ обратился к Лионелю Месси перед матчем на клубном ЧМ-2025

Французский "Пари Сен-Жермен" не остался в стороне от важной даты и поздравил своего бывшего игрока - Лионеля Месси с днем рождения, сообщают Vesti.kz. Сегодня, 24 июня аргентинец отмечает 38-летие.

"С днем рождения, Лео Месси! Увидимся в воскресенье", - говорится в сообщении французского гранда.

уже в это воскресенье, 29 июня, Лео может впервые в карьере выйти против клуба, за который выступал ранее. В 1/8 финала Клубного чемпионата мира "Интер Майами" сыграет с ПСЖ - и именно этот матч может стать для Месси символичным моментом.

Напомним, в составе парижского гранда Месси провел два сезона (2021-2023), сыграл 75 матчей, отметился 32 голами и 35 результативными передачами. Теперь же он готов сразиться против бывших партнеров - если, конечно, выйдет на поле.