Где пройдет клубный чемпионат мира 2025: 12 стадионов и Месси в первом матче

С 15 июня по 14 июля в США пройдет обновленный клубный чемпионат мира - впервые в расширенном формате с участием 32 команд со всех континентов, передают Vesti.kz.
Турнир теперь напоминает классический мундиаль: 8 групп по 4 клуба, два лучших выходят в плей-офф. Уже в первом матче звездный "Интер Майами" Лионеля Месси сыграет с египетским "Аль-Ахли" - игра пройдет на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами.Особенности арены
Стадион вмещает около 65 000 зрителей и станет одной из главных площадок чемпионата. Здесь пройдут как минимум пять матчей группового этапа, включая афиши "Бока Юниорс" - "Бенфика", "Реал" Мадрид - "Аль-Хиляль", "Бавария" - "Бока Юниорс", "Интер Майами" - "Палмейрас", "Мамелоди Сандаунс" - "Флуминенсе", а также два матча 1/8 финала - 1D против 2C и 1H против 2G.
Где пройдет клубный ЧМ - 2025?
Все матчи примет США - 12 стадионов в 11 городах, от мегаполисов вроде Атланты и Лос-Анджелеса до футбольных городов новой волны, таких как Цинциннати и Нэшвилл.Стадион "Мерседес-Бенц"
Город: Атланта, штат Джорджия
Вместимость: 75 000 человек
Матчи турнира:
"Челси" - "Лос-Анджелес"/"Клуб Америка"
"Интер Майами" - "Порту"
"Манчестер Сити" - "Аль-Айн"
1/8 финала: 1B против 2A
1/8 финала: 1F против 2E
Четвертьфинал: победитель матча 51 против победителя матча 52
Стадион "Бэнк оф Америка"
Город: Шарлотта, Северная Каролина
Вместимость: 75 000 человек
Матчи турнира:
"Реал Мадрид" - "Пачука"
"Бенфика" - "Бавария"
1/8 финала: 1C против 2D
1/8 финала: 1E против 2F
Стадион "Тотал Куалити Лоджистикс"
Город: Цинциннати, Огайо
Вместимость: 26 000 человек
Матчи турнира:
"Бавария" - "Окленд Сити"
"Пачука" - "Зальцбург"
"Мамелоди Сандаунс" - "Боруссия Дортмунд"
"Боруссия Дортмунд" - "Ульсан"
Стадион "Роуз Боул"
Город: Пасадена (Лос-Анджелес), Калифорния
Вместимость: 88 500 человек
Матчи турнира:
"ПСЖ" - "Атлетико Мадрид"
"Монтеррей" - "Интер"
"ПСЖ" - "Ботафого"
"Ривер Плейт" - "Монтеррей"
"Атлетико" - "Ботафого"
"Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"
Стадион "Джодис Парк"
Город: Нэшвилл, Теннесси
Вместимость: 30 000 человек
Матчи турнира:
"Лос-Анджелес"/"Клуб Америка" - "Эсперанс"
"Окленд Сити" - "Бока Хуниорс"
"Аль-Хиляль" - "Пачука"
Стадион "Метлайф"
Город: Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси
Вместимость: 82 500 человек
Матчи турнира:
"Палмейрас" - "Порту"
"Флуминенсе" - "Боруссия Дортмунд"
"Палмейрас" - "Аль-Ахли"
"Флуминенсе" - "Ульсан"
"Порту" - "Аль-Ахли"
Четвертьфинал: победитель матча 55 против победителя матча 56
Полуфинал: победитель матча 57 против победителя матча 58
Полуфинал: победитель матча 59 против победителя матча 60
Финал: победитель матча 61 против победителя матча 62
Стадион "Кемпинг Уорлд"
Город: Орландо, Флорида
Вместимость: 65 000 человек
Матчи турнира:
"Лос-Анджелес"/"Клуб Америка" - "Фламенго"
"Ювентус" - "Манчестер Сити"
1/8 финала: 1G против 2H
Четвертьфинал: победитель матча 53 против победителя матча 54
Стадион "Интер&Кo"
Город: Орландо, Флорида
Вместимость: 25 000 человек
Матчи турнира:
"Ульсан" - "Мамелоди Сандаунс"
"Бенфика" - "Окленд Сити"
Стадион "Линкольн Файнэншл Филд"
Город: Филадельфия, Пенсильвания
Вместимость: 69 000 человек
Матчи турнира:
"Фламенго" - "Эсперанс"
"Манчестер Сити" - "Уидад"
"Фламенго" - "Челси"
"Ювентус" - "Уидад"
"Эсперанс" - "Челси"
"Зальцбург" - "Реал Мадрид"
1/8 финала: 1A против 2B
Четвертьфинал: победитель матча 49 против победителя матча 50
Стадион "Люмен Филд"
Город: Сиэтл, Вашингтон
Вместимость: 69 000 человек
Матчи турнира:
"Ботафого" - "Сиэтл Саундерс"
"Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"
"Сиэтл Саундерс" - "Атлетико Мадрид"
"Интер" - "Урава Ред Даймондс"
"Сиэтл Саундерс" - "ПСЖ"
"Интер" - "Ривер Плейт"
Стадион "Ауди Филд"
Город: Вашингтон, округ Колумбия
Вместимость: 20 000 человек
Матчи турнира:
"Аль-Айн" - "Ювентус"
"Зальцбург" - "Аль-Хиляль"
"Уидад" - "Аль-Айн"
Кто фаворит Клубного чемпионата мира?Расписание КЧМ - 2025:
Групповой этап: 15–27 июня
1/8 финала: 28 июня – 2 июля
Четвертьфиналы: 4–5 июля
Полуфиналы: 8–9 июля
Финал: 14 июля
Стоит отметить, что изначально реформированный клубный ЧМ должен был пройти еще в 2021 году, но из-за пандемии и переноса крупных турниров, таких как Евро и Кубок Америки, его проведение отложили.
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