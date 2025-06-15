Неожиданным счетом завершился первый матч на клубном ЧМ с участием Месси

В Майами-Гарденс (Флорида, США) прошел матч-открытие клубного чемпионата мира-2025. Местный "Интер Майами" сыграл с египетским "Аль-Ахли", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась нулевой ничьей - 0:0. На 43-й минуте полузащитник египтян Трезеге не реализовал пенальти.



Отметим, что в составе "Интера Майами" все 90 минут провели Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс. Однако это не помогло американцам одержать верх.

Таким образом в активе "Интера Майами" и "Аль-Ахли" по одному очку в группе А. В ночь с воскресенья на понедельник в этом же квартете сыграют бразильский "Палмейрас" и португальский "Порту".

Добавим, что ничья в матче группового этапа предусматривает для команд на КЧМ-2025 призовые в размере один миллион долларов каждой команде.

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