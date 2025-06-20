Названа роль Месси после камбэка на клубном ЧМ-2025

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано высоко оценил влияние Лионеля Месси на игру команды после важной победы над "Порту" (2:1) в групповом этапе клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец вновь стал ключевой фигурой, оформив победный гол со штрафного. По ходу игры "Порту" побеждал со счетом 1:0.

"Лео - наш ориентир. Он показывает команде, что значит по-настоящему бороться. Даже когда устал, даже с ушибом - он оставался на поле и делал все, чтобы помочь. Его настрой, его страсть к игре - это заразительно. Он ведет нас за собой. И с ним у нас всегда есть шанс", - цитирует аргентинского специалиста пресс-служба ФИФА.

Благодаря этой победе "Интер Майами" приблизился к выходу в плей-офф. Судьба путевки решится 24 июня, когда американский клуб сыграет с бразильским "Палмейрасом".