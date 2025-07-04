Парижский гранд ПСЖ вышел на передовую в борьбе за титул клубного чемпиона мира. По версии издания Goal, именно французская команда теперь считается главным фаворитом турнира, сообщают Vesti.kz.
После неожиданного вылета "Манчестер Сити", ранее лидировавшего в рейтинге, ПСЖ занял первую строчку в списке претендентов.
Статус победителя Лиги чемпионов укрепил амбиции парижан - теперь они не просто участники, а главные охотники за трофеем.
Расписание матчей 1/4 финала клубного ЧМ - 2025
Суперкомпьютер назвал победителя клубного чемпионата мира: это не "Реал" и не ПСЖ
В ночь с 4 на 5 июля (время - казахстанское)
00:00 4 июля. "Палмейрас" - "Челси";
06:00 5 июля. "Флуминенсе" - "Аль-Хиляль".
В ночь с 5 на 6 июля
21:00 5 июля. ПСЖ - "Бавария";
01:00 5 июля. "Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд.
В прямом эфире матчи покажет телеканал Qazsport.Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025
1/2 финала
9 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2
10 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4
Финал
14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.