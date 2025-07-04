Парижский гранд ПСЖ вышел на передовую в борьбе за титул клубного чемпиона мира. По версии издания Goal, именно французская команда теперь считается главным фаворитом турнира, сообщают Vesti.kz.

После неожиданного вылета "Манчестер Сити", ранее лидировавшего в рейтинге, ПСЖ занял первую строчку в списке претендентов.

Статус победителя Лиги чемпионов укрепил амбиции парижан - теперь они не просто участники, а главные охотники за трофеем.

Рейтинг претендентов на победу на клубном чемпионате мира:ПСЖ (Франция);"Реал" (Испания);"Челси" (Англия);"Флуминенсе" (Бразилия);"Бавария" (Германия);"Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия);"Палмейрас" (Бразилия);"Боруссия" Дортмунд (Германия).



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Расписание матчей 1/4 финала клубного ЧМ - 2025

В ночь с 4 на 5 июля (время - казахстанское)

00:00 4 июля. "Палмейрас" - "Челси";

06:00 5 июля. "Флуминенсе" - "Аль-Хиляль".

В ночь с 5 на 6 июля

21:00 5 июля. ПСЖ - "Бавария";

01:00 5 июля. "Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qazsport.

Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025

1/2 финала

9 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2

10 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4

Финал

14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.