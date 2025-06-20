Назван фаворит клубного ЧМ-2025. Он шокировал сенсацией

Бывший форвард "Ювентуса" и сборной Испании Фернандо Льоренте сделал свой прогноз на клубный чемпионат мира-2025, отметив, что именно ПСЖ выглядит главной силой турнира, сообщают Vesti.kz.

"ПСЖ, они победители Лиги чемпионов и мои фавориты, но у "Ювентуса" есть отличная возможность: одним махом они могут искупить свой ужасный сезон и мощно и оптимистично броситься в новый", - цитирует La Gazzetta dello Sport Льоренте.

По его словам, парижане впечатлили уже в первом туре, уничтожив "Атлетико" со счетом 4:0. Впрочем, во втором туре французы сенсационно капитулировали перед бразильским "Ботафого" - 0:1.

Сам "Ювентус" также стартовал мощно, разгромив "Аль-Аин" 5:0.