Клубный чемпионат мира 2025
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Месси? Раскрыто слабое место "Интер Майами" перед клубным чемпионатом мира

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Наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано прокомментировал трудности, с которыми команда сталкивается накануне клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz. КЧМ-2025 стартует в США завтра, 15 июня. 

"Я хотел, чтобы мы усилились. К примеру, нам предстоит сыграть с "Аль-Ахли", который подписал пять-шесть новых игроков. Мы сделать этого не смогли. Очевидно, что нам требовались подписания, но это было невозможно. Теперь мне нужно сосредоточиться на игре", – приводит The Touchline слова Маскерано.

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"Интер Майами" стартует матчем против саудовского "Аль-Ахли". Игра пройдет завтра, 15 июля. Также, в группе с клубом Лионеля Месси сыграют португальский "Порту" и бразильский "Палмейрас".