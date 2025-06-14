Наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано прокомментировал трудности, с которыми команда сталкивается накануне клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz. КЧМ-2025 стартует в США завтра, 15 июня.

"Я хотел, чтобы мы усилились. К примеру, нам предстоит сыграть с "Аль-Ахли", который подписал пять-шесть новых игроков. Мы сделать этого не смогли. Очевидно, что нам требовались подписания, но это было невозможно. Теперь мне нужно сосредоточиться на игре", – приводит The Touchline слова Маскерано.