Месси предложили вернуться в Европу после матча с ПСЖ

Лионелю Месси посоветовали вернуться в европейский футбол после разгромного поражения его "Интера Майами" от "Пари Сен-Жермен" (0:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Болельщики активно обсуждали игру аргентинца в социальных сетях, и, несмотря на общий провал команды, многие хвалили Месси за индивидуальные действия. Напомним, матч стал первым в карьере восьмикратного обладателя "Золотого мяча" против его бывшего клуба.

"Месси все еще каким-то образом создает моменты. Если бы у него было хотя бы 2–3 нормальных партнера, "Интер Майами" был бы в десять раз сильнее", - цитирует слова фанатов Sportbible.

"Месси должен всерьез задуматься о возвращении в Европу. Он по-прежнему играет на топ-уровне, несмотря на поражение 0:4", - добавили болельщики.

Фанаты также раскритиковали партнёров аргентинца, в частности Луиса Суареса и защитников команды.

Месси, в своем стиле, отметился яркой индивидуальной игрой, но это не спасло "Интер Майами" от вылета. ПСЖ прошел в четвертьфинал, где встретится с победителем пары "Фламенго" - "Бавария".

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира