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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 17:35
 

Месси обратился к фанатам и сделал заявление о новом историческом шаге

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Месси обратился к фанатам и сделал заявление о новом историческом шаге ©ФК "Интер Месси"

Аргентинский нападающий Лионель Месси обратился к болельщикам после заключительного тура группы A клубного чемпионата мира, где его "Интер Майами" сыграл вничью с бразильским "Палмейрасом" (2:2), передают Vesti.kz.

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Аргентинский нападающий Лионель Месси обратился к болельщикам после заключительного тура группы A клубного чемпионата мира, где его "Интер Майами" сыграл вничью с бразильским "Палмейрасом" (2:2), передают Vesti.kz.

Американский клуб вел со счетом 2:0, однако упустил победу в концовке встречи. Несмотря на это, команда Месси заняла второе место в группе и вышла в плей-офф турнира.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" подчеркнул важность достижения для клуба и всего американского футбола.

"Хоть мы и не выиграли, правда в том, что мы добились выхода в 1/8 финала, что очень многое значит для нас как для клуба. Еще один исторический шаг как для "Интер Майами", так и для MLS (американо-канадский чемпионат)", - написал Месси в соцсетях.


Отметим, что для "Интера" из Майами это первый опыт участия в клубном чемпионате мира, и команда продолжает борьбу за трофей - уже известен их первый соперник в плей-офф.

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 06:00   •   не начат
Зальцбург
Зальцбург
(Зальцбург)
- : -
Реал М
Реал М
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