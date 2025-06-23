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Матч "Ман Сити" с Хусановым завершился со счетом 6:0 на клубном ЧМ

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Английский "Манчестер Сити" разгромил эмиратский "Аль-Айн" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Атланте, завершился со счетом 6:0.

Голы в составе "Сити" забили:

Илкай Гюндоган (8-я и 73-я минуты),
Клаудио Эчеверри (27-я),
Эрлинг Холанд (45+5-я, с пенальти),
Оскар Бобб (84-я),
Райан Шерки (89-я).

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "горожан", но был заменен на 61-й минуте.

Для "Манчестер Сити" это вторая победа на турнире, тогда как "Аль-Айн" потерпел второе поражение подряд.

Группа G после двух туров:

"Ювентус" - 6 очков
"Манчестер Сити" - 6
"Видад" - 0
"Аль-Айн" - 0

Следующие матчи - 26 июня:

"Ювентус" - "Манчестер Сити"
"Видад" - "Аль-Айн"