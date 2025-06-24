"Лео - величайший, но мы должны победить": В ПСЖ - о матче против Месси

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от битвы с "Интер Майами" в 1/8 финала клубного чемпионата мира - и прокомментировал предстоящую встречу с экс-партнером по команде Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

ПСЖ и "Интер Майами" сыграют в Атланте 29 июня.

"Лео - прекрасный друг, он невероятен и является величайшим игроком в мире. Мне представилась возможность поиграть вместе с ним, это было потрясающе. Это были фантастические два года для меня. Но сейчас наша команда должна победить", - цитирует Доннарумму Onefootball.

Напомним, "Интер Майами" набрал пять очков и по дополнительным показателям занял второе место в группе A. У ПСЖ шесть баллов и итоговое первое место в квартете B.

Месси сыграл в трех встречах и забил один гол.