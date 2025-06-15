Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 14:35

Легендарный футболист раскритиковал клубный ЧМ. В чем причина?

©IG/gianni_infantino

Легенда сборной Бразилии и "Милана" Кафу неоднозначно высказался о стартовавшем в США клубном чемпионате мира. Он объяснил свое мнение, сообщает Спортс со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Футболисты устали, измотаны, но никто не любит проигрывать, поэтому я ожидаю красивого зрелища.

Если ты доходишь до финала или полуфинала, нужно учитывать, что, как только ты вернешься с турнира, уже будет пора готовиться к следующему сезону. А через год еще и чемпионат мира. Риск травм очень высок.

Думаю, через несколько месяцев придется поразмыслить над этой темой", - сказал Кафу.

Отметим, что сегодня утром в США состоялся первый матч нового формата клубного ЧМ.

Второй день на клубном ЧМ. Прямая трансляция игры ПСЖ - "Атлетико" и еще трех матчей