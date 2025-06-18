18 июня и в ночь на 19 июня состоятся четыре матча первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием четвертого игрового дня турнира.

В 21:00 начнется матч группы G между английским "Манчестер Сити" и марокканским "Видад Касабланка". В прямом эфире игру покажет телеканал Qsport.

На 00:00 намечена встреча группы H мадридского "Реала" с саудовским "Аль-Хилялем". Трансляцию этого матча будет вести телеканал Qazsport.

В 03:00 в этом же квартете сыграют мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Эту игру покажет Qazaqstan.

А завершится игровой день матчем группы G между эмиратским "Аль-Айном" и туринским "Ювентусом". Игра начнется в 06:00 и будет показана на Qazsport.





Турнирная таблица клубного ЧМ-2025Группа A"Порту" - 1;"Палмейрас" - 1;"Аль-Ахли" - 1;"Интер Майами" - 1.Группа BПСЖ - 3 очка,"Ботафого" - 3;"Сиэтл Саундерс" - 0;"Атлетико" - 0.Группа C"Бавария" - 3 очка;"Бока Хуниорс" - 1;"Бенфика" - 1;"Окленд Сити" - 0.Группа D"Челси" - 3 очка;"Фламенго" - 3;"Эсперанс" - 0;"Лос-Анджелес" - 0.Группа E"Ривер Плейт" - 3 очка;"Интер" - 1;"Монтеррей" - 1;"Урава" - 0.Группа F"Мамелоди Сандаунс" - 3 очка;"Боруссия" Дортмунд - 1;"Флуминенсе" - 1;"Ульсан Хендэ" - 0.



