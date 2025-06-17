Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей на 17 июня

17 июня и в ночь на 18 июня состоятся четыре матча первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием третьего игрового дня турнира.

Открывать игровой день будет встреча между бразильским "Флуминенсе" и дортмундской "Боруссией". Начало игры в 21:00 по казахстанскому времени.

В 00:00 пройдет матч "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Урава" (Япония), а на 03:00 намечена игра "Ульсан Хендэ" (Южная Корея) - "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка).

Завершится игровой день матчем между мексиканским "Монтерреем" и миланским "Интером", который начнется утром в 06:00.

В прямом эфире матчи покажут телеканал Qazsport и Qazaqstan.

Расписание матчей третьего дня на клубном ЧМ-2025:

21:00. "Флуминенсе" - "Боруссия" Дортмунд;

00:00. "Ривер Плейт" - "Урава";

03:00. "Ульсан Хендэ" - "Мамелоди Сандаунз";

06:00. "Монтеррей" - "Интер".

Клубный чемпионат мира проходит с 15 июня по 14 июля в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждого квартета.

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