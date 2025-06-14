Клубный чемпионат мира 2025: календарь игр и где смотреть транляции матчей

С 15 июня по 14 июля 2025 года в США пройдет клубный чемпионат мира по футболу. В турнире примут участие 32 команды из шести конфедераций, передают Vesti.kz.
Участники КЧМ-2025 разделены на восемь групп по четыре команды. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.Где смотреть трансляцию матчей клубного ЧМ - 2025
В матче открытия, который пройдет 15 июня, сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами". Начало игры в 05:00 по казахстанскому времени.
Прямые трансляции всех матчей КЧМ-2025 в Казахстане можно будет посмотреть на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
Матчи групповой стадии пройдут с 15 июня по 27 июня. Стадия плей-офф стартует 28 июня. Финал клубного ЧМ-2025 пройдет 14 июля на арене "Метлайф-стэдиум" в Ист-Ратерфорде.Формат клубного чемпионата мира - 2025
Это будет 21-й розыгрыш престижного межконтинентального футбольного турнира. Впервые он пройдет в новом формате: участие примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
По рейтингу допускается не более двух клубов от одной страны, поэтому в списке участников нет некоторых грандов.Кто сыграет на клубном чемпионате мира - 2025
От Европы выступят четыре победителя Лиги чемпионов, а также восемь клубов, отобранных по рейтингу УЕФА за последние четыре сезона. Это "Реал" Мадрид и "Атлетико" Мадрид (оба - Испания), "Челси" и "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Бавария" и "Боруссия Дортмунд" (оба - Германия), "Ювентус" и "Интер" (оба - Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Порту" и "Бенфика" (оба - Португалия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия);
Южную Америку представят четыре триумфатора последних кубков Либертадорес: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Ботафого" (все - Бразилия), "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (оба - Аргентина);
КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка): "Монтеррей" и "Пачука" (оба - Мексика), "Сиэтл Саундерс", "Лос-Анджелес" и "Интер Майами" (все - США);
КАФ (Африка): "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР);
АФК (Азия): "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия);
ОФК (Океания): "Окленд Сити" (Новая Зеландия).
Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025
Группа A
15 июня. 05:00 (здесь и дальше время Казахстана). "Аль Ахли" - "Интер Майами"
16 июня. 03:00. "Палмейрас" - "Порту"
19 июня. 21:00. "Палмейрас" - "Аль Ахли"
20 июня. 00:00. "Интер Майами" - "Порту"
24 июня. 06:00. "Интер Майами" - "Палмейрас"
24 июня. 06:00. "Порту" - "Аль Ахли"
Группа B
16 июня. 00:00. ПСЖ - "Атлетико"
16 июня. 07:00. "Ботафого" - "Сиэтл Саундерс"
20 июня. 03:00. "Сиэтл Саундерс" - "Атлетико"
20 июня. 06:00. ПСЖ - "Ботафого"
24 июня. 00:00. "Сиэтл Саундерс" - ПСЖ
24 июня. 00:00. "Атлетико" - "Ботафого"
Группа C
15 июня. 21:00. "Бавария" - "Окленд"
17 июня. 03:00. "Бока Хуниорс" - "Бенфика"
20 июня. 21:00. "Бенфика" - "Окленд"
21 июня. 06:00. "Бавария" - "Бока Хуниорс"
25 июня. 00:00. "Бенфика" - "Бавария"
25 июня. 00:00. "Окленд" - "Бока Хуниорс"
Группа D
17 июня. 00:00. "Челси" - "Лос-Анджелес"
17 июня. 06:00. "Фламенго" - "Эсперанс"
20 июня. 23:00. "Фламенго" - "Челси"
21 июня. 03:00. "Лос-Анджелес" - "Эсперанс"
25 июня. 06:00. "Эсперанс" - "Челси"
25 июня. 07:00. "Лос-Анджелес" - "Фламенго"
Группа E
18 июня. 00:00. "Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"
18 июня. 06:00. "Монтеррей" - "Интер"
22 июня. 00:00. "Интер" - "Урава Ред Даймондс"
22 июня. 06:00. "Ривер Плейт" - "Монтеррей"
26 июня. 06:00. "Интер" - "Ривер Плейт"
26 июня. 06:00. "Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"
Группа F
17 июня. 21:00. "Флуминенсе" - "Боруссия" Д
18 июня. 03:00. "Ульсан" - "Мамелоди Сандаунз"
21 июня. 21:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Боруссия" Д
22 июня. 03:00. "Флуминенсе" - "Ульсан"
26 июня. 00:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Флуминенсе"
26 июня. 00:00. "Боруссия" Д - "Ульсан"
Группа G
18 июня. 21:00. "Манчестер Сити" - "Видад"
19 июня. 06:00. "Аль Айн" - "Ювентус"
22 июня. 21:00. "Ювентус" - "Видад"
23 июня. 06:00. "Манчестер Сити" - "Аль Айн"
27 июня. 00:00. "Видад" - "Аль Айн"
27 июня. 00:00. "Ювентус" - "Манчестер Сити"
Группа H
19 июня. 00:00. "Реал" - "Аль-Хиляль"
19 июня. 03:00. "Пачука" - "Ред Булл Зальцбург"
23 июня. 00:00. "Реал" - "Пачука"
23 июня. 03:00. "Ред Булл Зальцбург" - "Аль-Хиляль"
27 июня. 06:00. "Ред Булл Зальцбург" - "Реал"
27 июня. 06:00. "Аль-Хиляль" - "Пачука"
Стадия плей-офф стартует 28 июня.
1/8 финала
28 июня. 21:00. 1A - 2B
29 июня. 01:00. 1C - 2D
29 июня. 21:00. 1B - 2A
30 июня. 01:00. 1D - 2C
1 июля. 00:00. 1E - 2F
1 июля. 06:00. 1G - 2H
2 июля. 00:00. 1H - 2G
2 июля. 06:00. 1F - 2E
1/4 финала
5 июля. 00:00. 1A /2B - 1C /2D
5 июля. 06:00. 1B/2A - 1D/2C
5 июля. 21:00. 1E/2F - 1G/2H
6 июля. 01:00. 1H/2G - 1F/2E
1/2 финала
9 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2
10 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4
Финал
14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.
Что получит победитель клубного чемпионата мира - 2025
Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составляет 1 миллиард долларов. Победителю достанутся 125 миллионов.
Остальная сумма будет распределена между остальными участниками в зависимости от результата.