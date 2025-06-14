Клубный чемпионат мира 2025: календарь игр и где смотреть транляции матчей

С 15 июня по 14 июля 2025 года в США пройдет клубный чемпионат мира по футболу. В турнире примут участие 32 команды из шести конфедераций, передают Vesti.kz.

Участники КЧМ-2025 разделены на восемь групп по четыре команды. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.

Где смотреть трансляцию матчей клубного ЧМ - 2025

В матче открытия, который пройдет 15 июня, сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами". Начало игры в 05:00 по казахстанскому времени.

Прямые трансляции всех матчей КЧМ-2025 в Казахстане можно будет посмотреть на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Матчи групповой стадии пройдут с 15 июня по 27 июня. Стадия плей-офф стартует 28 июня. Финал клубного ЧМ-2025 пройдет 14 июля на арене "Метлайф-стэдиум" в Ист-Ратерфорде.

Формат клубного чемпионата мира - 2025

Это будет 21-й розыгрыш престижного межконтинентального футбольного турнира. Впервые он пройдет в новом формате: участие примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

По рейтингу допускается не более двух клубов от одной страны, поэтому в списке участников нет некоторых грандов.

Кто сыграет на клубном чемпионате мира - 2025

От Европы выступят четыре победителя Лиги чемпионов, а также восемь клубов, отобранных по рейтингу УЕФА за последние четыре сезона. Это "Реал" Мадрид и "Атлетико" Мадрид (оба - Испания), "Челси" и "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Бавария" и "Боруссия Дортмунд" (оба - Германия), "Ювентус" и "Интер" (оба - Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Порту" и "Бенфика" (оба - Португалия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия);

Южную Америку представят четыре триумфатора последних кубков Либертадорес: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Ботафого" (все - Бразилия), "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (оба - Аргентина);

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка): "Монтеррей" и "Пачука" (оба - Мексика), "Сиэтл Саундерс", "Лос-Анджелес" и "Интер Майами" (все - США);

КАФ (Африка): "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР);

АФК (Азия): "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия);

ОФК (Океания): "Окленд Сити" (Новая Зеландия).





Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025

Группа A

15 июня. 05:00 (здесь и дальше время Казахстана). "Аль Ахли" - "Интер Майами"

16 июня. 03:00. "Палмейрас" - "Порту"

19 июня. 21:00. "Палмейрас" - "Аль Ахли"

20 июня. 00:00. "Интер Майами" - "Порту"

24 июня. 06:00. "Интер Майами" - "Палмейрас"

24 июня. 06:00. "Порту" - "Аль Ахли"

Группа B

16 июня. 00:00. ПСЖ - "Атлетико"

16 июня. 07:00. "Ботафого" - "Сиэтл Саундерс"

20 июня. 03:00. "Сиэтл Саундерс" - "Атлетико"

20 июня. 06:00. ПСЖ - "Ботафого"

24 июня. 00:00. "Сиэтл Саундерс" - ПСЖ

24 июня. 00:00. "Атлетико" - "Ботафого"

Группа C

15 июня. 21:00. "Бавария" - "Окленд"

17 июня. 03:00. "Бока Хуниорс" - "Бенфика"

20 июня. 21:00. "Бенфика" - "Окленд"

21 июня. 06:00. "Бавария" - "Бока Хуниорс"

25 июня. 00:00. "Бенфика" - "Бавария"

25 июня. 00:00. "Окленд" - "Бока Хуниорс"

Группа D

17 июня. 00:00. "Челси" - "Лос-Анджелес"

17 июня. 06:00. "Фламенго" - "Эсперанс"

20 июня. 23:00. "Фламенго" - "Челси"

21 июня. 03:00. "Лос-Анджелес" - "Эсперанс"

25 июня. 06:00. "Эсперанс" - "Челси"

25 июня. 07:00. "Лос-Анджелес" - "Фламенго"

Группа E

18 июня. 00:00. "Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"

18 июня. 06:00. "Монтеррей" - "Интер"

22 июня. 00:00. "Интер" - "Урава Ред Даймондс"

22 июня. 06:00. "Ривер Плейт" - "Монтеррей"

26 июня. 06:00. "Интер" - "Ривер Плейт"

26 июня. 06:00. "Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"

Группа F

17 июня. 21:00. "Флуминенсе" - "Боруссия" Д

18 июня. 03:00. "Ульсан" - "Мамелоди Сандаунз"

21 июня. 21:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Боруссия" Д

22 июня. 03:00. "Флуминенсе" - "Ульсан"

26 июня. 00:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Флуминенсе"

26 июня. 00:00. "Боруссия" Д - "Ульсан"

Группа G

18 июня. 21:00. "Манчестер Сити" - "Видад"

19 июня. 06:00. "Аль Айн" - "Ювентус"

22 июня. 21:00. "Ювентус" - "Видад"

23 июня. 06:00. "Манчестер Сити" - "Аль Айн"

27 июня. 00:00. "Видад" - "Аль Айн"

27 июня. 00:00. "Ювентус" - "Манчестер Сити"

Группа H

19 июня. 00:00. "Реал" - "Аль-Хиляль"

19 июня. 03:00. "Пачука" - "Ред Булл Зальцбург"

23 июня. 00:00. "Реал" - "Пачука"

23 июня. 03:00. "Ред Булл Зальцбург" - "Аль-Хиляль"

27 июня. 06:00. "Ред Булл Зальцбург" - "Реал"

27 июня. 06:00. "Аль-Хиляль" - "Пачука"

Стадия плей-офф стартует 28 июня.

1/8 финала

28 июня. 21:00. 1A - 2B

29 июня. 01:00. 1C - 2D

29 июня. 21:00. 1B - 2A

30 июня. 01:00. 1D - 2C

1 июля. 00:00. 1E - 2F

1 июля. 06:00. 1G - 2H

2 июля. 00:00. 1H - 2G

2 июля. 06:00. 1F - 2E

1/4 финала

5 июля. 00:00. 1A /2B - 1C /2D

5 июля. 06:00. 1B/2A - 1D/2C

5 июля. 21:00. 1E/2F - 1G/2H

6 июля. 01:00. 1H/2G - 1F/2E

1/2 финала

9 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2

10 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4

Финал

14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.





Что получит победитель клубного чемпионата мира - 2025

Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составляет 1 миллиард долларов. Победителю достанутся 125 миллионов.

Остальная сумма будет распределена между остальными участниками в зависимости от результата.