Английский "Манчестер Сити" в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира нанес поражение итальянскому "Ювентусу", сообщают Vesti.kz.

Встреча квартета G состоялась на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "горожан".

На девятой минуте Жереми Доку вывел вперед английский клуб. Спустя две минуты Тен Копмейнерс восстановил равновесие.

Впрочем, после этого "Ман Сити" удалось забить четыре гола и довести счет до разгрома. Отличились: Пьер Калюлю (автогол на 26-й минуте), Эрлинг Холанд (52), Фил Фоден (69) и Савио (75).

На 84-й минуте Душан Влахович забил второй гол "Юве" и установил окончательный результат.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана и "Ман Сити" Абдукодир Хусанов попал в заявку на матч, но участия в нем не принял.

Таким образом, "Манчестер Сити" набрал девять очков из девяти возможных (единственный клуб на турнире, завершивший групповой этап со стопроцентным показателем) и занял первое место в группе G.

У "Ювентуса" шесть очков и второе место. "Аль-Айн" из ОАЭ с тремя баллами стал третьим, а марокканский "Видад" (ноль очков) замкнул турнирную таблицу квартета.