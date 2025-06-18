Гол Рамоса испортил старт финалисту ЛЧ на клубном ЧМ

Мексиканский "Монтеррей" и итальянский "Интер" не смогли выявить победителя в первом туре клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе "Роуз Боул" завершилась со счетом 1:1.

На гол Серхио Рамоса на 25-й минуте "Интер" ответил точным ударом Лаутаро Мартинеса на 42-й.

Группа E после первого тура:

"Ривер Плейт" - 3 очка

"Монтеррей" - 1

"Интер" - 1

"Урава Ред Даймондс" - 0

Календарь следующих матчей:

21 июня: "Интер" - "Урава Ред Даймондс"

22 июня: "Ривер Плейт" - "Монтеррей"

Напомним, что "Интер" дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2024/25, уступив ПСЖ со счетом 0:5.