Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 10:23

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира

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Миланский "Интер" одержал волевую победу над японским клубом "Урава Ред Даймондс" в матче группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 2:1. На 11-й минуте японская команда вышла вперед благодаря голу Рема Ватанабэ. Однако в концовке итальянцы не только отыгрались, но и вырвали победу: отличились Лаутаро Мартинес (78-я минута) и Валентин Карбони (90+2-я).

 Группа E после двух туров:

"Ривер Плейт" - 4 очка;
"Интер" - 4;
"Монтеррей" - 2;
"Урава Ред Даймондс" - 0.

Следующие матчи в группе состоятся 26 июня:

"Интер" - "Ривер Плейт"
"Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"