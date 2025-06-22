Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира

Миланский "Интер" одержал волевую победу над японским клубом "Урава Ред Даймондс" в матче группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 2:1. На 11-й минуте японская команда вышла вперед благодаря голу Рема Ватанабэ. Однако в концовке итальянцы не только отыгрались, но и вырвали победу: отличились Лаутаро Мартинес (78-я минута) и Валентин Карбони (90+2-я).

Группа E после двух туров:

"Ривер Плейт" - 4 очка;

"Интер" - 4;

"Монтеррей" - 2;

"Урава Ред Даймондс" - 0.

Следующие матчи в группе состоятся 26 июня:

"Интер" - "Ривер Плейт"

"Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"