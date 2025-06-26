Беллингем помог своему клубу выйти в плей-офф клубного ЧМ-2025

Дортмундская "Боруссия" вышла в плей-офф клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре группы F немцы встречались с "Ульсан Хендэ" из Южной Кореи. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Дортмунда.

Единственный гол на 36-й минуте забил Даниэль Свенссон, которому ассистировал Джоб Беллингем - младший брат звезды "Реала" Джуда Беллингема.

Таким образом, "Боруссия" набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Вторую строчку занял бразильский "Флуминенсе", сыгравший в последнем туре вничью с южноафриканским "Мамелоди Сандаунз", которого четыре балла и третье место.

"Ульсан Хендэ" без набранных очков, стал последним клубом в этой группе.