В Казахстане пройдет шахматный турнир за 50 миллионов

В Казахстане пройдет международный турнир Aktobe Open-2024, посвященный памяти Владимира Дворковича, именитого арбитра и деятеля шахматного спорта, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы федерации, его призовой фонд - 100 тысяч долларов (49 миллионов тенге).

Турнир будет состоять из двух секций:

- турнир мастеров для носителей звания GM, FM, IM, WGM, WIM, WFM, в рейтинге 2400 и выше (мужчины), а также 2200 и выше на 1 мая 2024 года. Призовой фонд турнира мастеров - 45 миллионов тенге;

- открытый турнир для желающих с рейтингом 1800 - 2399 на 1 мая 2024 года.

Первенства проводятся в 9 туров по правилам ФИДЕ. Контроль времени: 90 мин + 30 сек.

Для спортсменов с рейтингом выше 2600 предусмотрен официальный прием.

Соревнования пройдут с 24 мая по 3 июня в Актобе.