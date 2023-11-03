Стал известен призовой фонд Кубка Казахстана по шахматам

Финал Кубка Казахстана-2023 по классическим шахматам состоится в Алматы с 27 ноября по 6 декабря, сообщают Vesti.kz.

Финалы пройдут в отдельных категориях для мужчин и женщин с участием 16 шахматистов каждого пола по нокаут-системе.

В случае ничьей в классическом матче участников ждет тай-брейк, состоящий из рапида и блица.

В состав финалов проходят 12 участников, отобранных по итогам этапов 2023 года, плюс 4 номинанта КФШ.

По информации пресс-службы казахстанской федерации шахмат, общий призовой фонд нынешнего розыгрыша составит 23 000 000 тенге: среди мужчин - 16 200 000 тенге, среди женщин - 6 800 000 тенге.