Школьница из Алматы бросила вызов Жансае Абдумалик после победы на ЧМ

7-летняя алматинка Малика Зиядин выиграла чемпионат мира по шахматам среди школьников, прошедший в Панаме (Панама). Сегодня, 24 июня, она приняла участие в пресс-конференции, где поделилась своими впечатлениями от соревнования, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках турнира около 600 участников из 37 стран мира состязались в шести возрастных категориях. Малике противостояли 36 сильнейших шахматистов, причем это была единственная категория, в которой определялся один чемпион.

"Я впервые видел такое. К сожалению, участников в младшей категории оказалось меньше, и организаторы решили объединить мальчиков и девочек в одну сетку. Это уникальное решение", - заявил тренер Малики Александр Кашашвили.

Несмотря на изменения, казахстанка добилась побед во всех своих матчах, набрав девять очков и став чемпионкой мира.

"Я очень долго готовилась. Мне все помогали. За меня переживали мама и папа. А вот сестра вообще не волновалась. Игры были непростыми, но я просто постаралась. Настроение - супер", - поделилась Зиядин.

Отметим, что Зиядин начала увлекаться шахматами с четырех лет. Ее этой интеллектуальной игре научила сестра. Девочка мечтает достичь вершин своего кумира, международного гроссмейстера - Жансаи Абдумалик - и бросить ей вызов.

"Победа Малики - это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Я с ней регулярно встречаюсь и готова сыграть с ней в любой момент", - отметила Абдумалик.

Фото: Vesti.kz©

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