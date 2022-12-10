Школьник против мастеров. В Алматы проходит исторический турнир по шахматам

В Алматы проходит первый рейтинговый турнир по шахматам в новой академии имени Жансаи Абдумалик, передает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмены соревнуются в двух категориях IM и GM. В дисциплине IM в матчах участвуют юные представители Казахстана, которые играют наравне с опытными мастерами из Армении, России, Индии, Турции, Белоруссии

Так, одному из шахматистов - Данису Куандыкулы - всего лишь девять лет. Его оппонентами являются спортсмены старше его в два или в три раза. Так, самому возрастному участнику - 43 года. В данный момент вундеркинд занимает шестое место, уступая лидеру всего 1,5 балла. Лидирует в турнирной таблице его соотечественник Хуснитдин Рустам.

В более рейтинговой категории GM казахстанцы пока выступают в роли статистов. Наилучший показатель 2,5 у Аскарова Бахтияра. Он уступает также полтора балла лидирующему Никитенко Михаилу из Беларуси.

Стоит отметить, что впервые в истории Казахстана турниры двух серий проводятся на одной площадке. Соревнование стартовало 7 и завершится 14 декабря.

Добавим, что прямая трансляция идет на официальном сайте международной федерации шахмат, а баллы идут в мировой рейтинг спортсменов. Кроме этого, каждый участник получил гонорар в размере 500 долларов, и им был оплачен трансфер и проживание.