Президент Казахстана поздравил Бибисару Асаубаеву с выдающимся результатом на чемпионате мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил 17-летнюю шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

17-летняя казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам

"Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов!" - написал Глава государства в "твиттере".

Напомним, что это первое золото в истории Казахстана на чемпионатах мира среди взрослых. Также Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой.

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