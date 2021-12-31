13 побед в 17 партиях. Как Бибисара Асаубаева творила историю на чемпионате мира по шахматам

Триумфом казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой завершился чемпионат мира по блицу в польской Варшаве. Спортсменка оформила чемпионство досрочно, выиграв 13 партий. Подробнее о том, как творилась история, - в материале Vesti.kz.

Чемпионат мира по блицу состоял из 17 туров. Асаубаева сыграла 17 партий. И в ее активе сразу 13 побед. Результат шикарный, учитывая, что она проиграла только два раза. Еще дважды она завершила игру вничью - с Жансаей Абдумалик (Казахстан) и Наной Дзагнидзе (Грузия).

В итоге Асаубаева набрала 14 очков из 17 возможных. Для соперниц она была просто недосягаема. И уже за тур до завершения ЧМ было понятно, что первое место останется именно за Бибисарой. Ставшая второй Александра Костенюк (Россия) набрала по итогам своего выступления 12,5 очка.

Примечательно, что это не только исторический успех для Казахстана. Асаубаева стала самой молодой шахматисткой, кому удалось выиграть мировое первенство. Сделала она это в 17 лет, что является большим успехом и весомой заявкой на будущее.

В рамках ЧМ по блицу она выиграла первые четыре партии. Затем уступила Валентине Гуниной из России. После этого была непобежденной следующие девять партий. Впечатляющая статистика, учитывая, что на этом же мировом первенстве в рапиде она завоевала серебряную медаль.

Отличное завершение года. Теперь главная цель спортсменки - победа на ЧМ по классическим шахматам. Желаем ей реализовать мечту, а всех читателей поздравляем с наступающим Новым годом!