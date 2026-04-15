Определилось место Асаубаевой на Турнире претенденток-2026

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на Турнире претенденток 2026 года, который прошёл в городе Пейя (Кипр), сообщают Vesti.kz.

Судьба победы на турнире решилась в 14-м туре, который состоялся 15 апреля. Асаубаева в заключительной партии сыграла вничью с представительницей Индии Дивьей Дешмукх и набрала восемь очков.

Победу на Турнире претенденток-2026 одержала другая шахматистка из Индии — Вайшали Рамешбабу. В последнем туре она обыграла россиянку Екатерину Лагно и в итоге стала победительницей соревнования. Таким образом, Рамешбабу получила право сыграть матч за звание чемпионки мира против действующей обладательницы титула — китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира с 2018 года. В апреле 2025 года она в очередной раз защитила титул, обыграв в матче свою соотечественницу Тань Чжунъи со счётом 6½:2½.



