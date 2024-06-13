Казахстанец стал чемпионом мира по шахматам

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Сегодня 18:10
©instagram.com/kazybek_nogerbek

Казахстанец Казыбек Ногербек выиграл чемпионат мира среди юниоров по классическим шахматам в Индии, передают Vesti.kz.

В последнем туре Ногербек обыграл своего прямого конкурента Мамикона Гарибяна из Армении, став победителем в возрастной категории до 20 лет.

"Ногербек Казыбек выиграл партию и стал чемпионом мира ФИДЕ по шахматам среди юниоров 2024 года", - пишет официальный аккаунт FIDE, уточняя, что казахстанец обошел ближайшего конкурента по дополнительным показателям.

По итогам 11-ти туров казахстанский шахматист, утвержденный в звании гроссмейстера, набрал 8,5 очка.

В тройку призеров вошли также Эмин Оганян (Армения) и Лука Будисавлевич (Сербия).

Метки:
Шахматы Индия Казахстан

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