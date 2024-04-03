Жансая Абдумалик сделала заявление о завершении карьеры

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Сегодня 21:23
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Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик в интервью Sportplustv.kz высказалась о завершении карьеры, о дальнейших планах и прокомментировала отношения с другой казахстанской шахматиской Бибисарой Асаубаевой, сообщают Vesti.kz.

"В этом году не планирую участвовать на турнирах. Скорее всего, пропущу сезон. Но окончательного решения завершать карьеру пока не приняла", - сказала Абдумалик.

Последнее соревнование, на котором выступила Абдумалик состоялись осенью 2023 года. Тогда казахстанка вместе с Асаубаевой выступила на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай). Асаубаева стала пятой а Абдумалик заняла восьмое место.

 "С Бибисарой не общаюсь, как были такие отношения, так и остались", - добавила Абдумалик.

Напомним, что в 2023 году Абдумалик вышла замуж за 35-летнего Нурахмета Нуриева, который является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс". Разница в возрасте супругов составляет 11 лет.

Абдумалик в 2014 году стала гроссмейстером среди женщин, международным мастером в 2017-м и получила звание гроссмейстера в 2021-м.

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