Жансая Абдумалик попала в топ-5 Гран-при ФИДЕ

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вошла в топ-5 Гран-при ФИДЕ в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанка второй матч подряд играет с лидером турнира вничью. Накануне она встречалась с россиянкой Александрой Горячкино, а сегодня Жансая поделила очки с другой шахматисткой из России Марией Лагно. Она осталась на первой строчке, а Абдумалик переместилась с седьмого места на пятое. Теперь у Абдумалик одна победа, семь ничьих и два поражения.

Завтра Абдумалик сыграет с соперницей из Польши Алиной Кашлинской.