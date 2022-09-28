Жансая Абдумалик попала в топ-5 Гран-при ФИДЕ

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Вчера 21:38
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Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вошла в топ-5 Гран-при ФИДЕ в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанка второй матч подряд играет с лидером турнира вничью. Накануне она встречалась с россиянкой Александрой Горячкино, а сегодня Жансая поделила очки с другой шахматисткой из России Марией Лагно. Она осталась на первой строчке, а Абдумалик переместилась с седьмого места на пятое. Теперь у Абдумалик одна победа, семь ничьих и два поражения.

Завтра Абдумалик сыграет с соперницей из Польши Алиной Кашлинской.

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Метки:
Абдумалик Жансая Асаубаева Бибисара Шахматы

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