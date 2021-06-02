Жансая Абдумалик досрочно стала победительницей Гран-при по шахматам в Гибралтаре

В Гибралтаре близится к завершению этап Гран-при по шахматам среди женщин. Остался один тур, однако победитель уже известен. Досрочно престижные соревнования выиграла казахстанка Жансая Абдумалик, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В предпоследнем раунде Абдумалик встретилась с Екатериной Лагно из России. Партия завершилась вничью. Этот результат позволил казахстанке записать в свой актив еще 0,5 балла. В общей сложности по итогам десяти туров в активе Жансаи восемь очков.

Отрыв от ближайшей соперницы - Марии Музычук (Украина) - составляет 1,5 балла. Даже в случае своего поражения в 11 раунде Абдумалик уже недосягаема для оппоненток. Таким образом, она досрочно стала победительницей данного турнира.

Стоит отметить, что в пассиве спортсменки в Гибралтаре нет ни одного поражения. Она единственная, кто не проигрывала на этом этапе Гран-при.

Туром ранее она стала автором исторического для страны достижения. Шахматистка, благодаря своему успешному выступлению на масштабных соревнованиях, смогла выполнить норму мужского гроссмейстера. Она стала первой казахстанкой, а также представительницей Средней Азии, кому удалось это сделать.

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