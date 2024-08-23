Бибисару Асаубаеву лишили лидерства на Гран-при в Тбилиси

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева потеряла единоличное лидерство на Гран-при ФИДЕ среди женщин в Тбилиси (Грузия), передают Vesti.kz.

В восьмом туре она встречалась с Ставрулой Цолакиду из Греции. Результат матча: 1/2 - 1/2.

Теперь в активе Асаубаевой 2 победы и 6 ничьих, такие же показатели у представительницы Польши Алины Кашлинской.

24 августа состоится последний, 9-й тур, в рамках которого Асаубаева сыграет с Рамешбабу Вайшали из Индии, а Кашлинская встретится против украинки Марии Музычук.

20-летняя Асаубаева - двукратная чемпионка мира по блицу (2021, 2022) - в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний. Cеребряная призерка чемпионата мира по рапиду (2021). Чемпионка Азии (2021). Заслуженный мастер спорта Казахстана (2023).

Удостоена званий "Спортсмен года 2011", "Лучшая шахматистка Азии 2021", международного ордена "Золотой Мангуст" и медали "Шапагат".