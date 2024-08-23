Бибисара Асаубаева выиграла у чемпионки мира на турнире за 47 миллионов

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Сегодня 12:51
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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева возглавила таблицу Гран-при Тбилиси за два тура до конца турнира, сообщают Vesti.kz.

Лидер сборной Казахстана победила представительницу Швейцарии и России Александру Костенюк. Знаменитая шахматистка в 2008 году стала 12-й чемпионкой мира.

"Победа Асаубаевой пришла в каталонской партии, где Костенюк оказалась на задней линии, позволив белым захватить инициативу. В очень сложной партии обе шахматистки допускали ошибки, но ошибки Костенюк в критические моменты оказались более дорогими.

В итоге она попала в эндшпиль с потерей коня, который Асаубаева эффективно реализовала, обеспечив себе победу. Благодаря выигрышу Асаубаева набрала 4,5 очка и впервые в этом турнире заняла единоличное первое место", - сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE).

Асаубаева, за два тура до конца турнира опережает преследовательниц на 0,5 балла. Как информирует Chess.com, в турнире участвуют десять человек, которые оспаривают общий призовой фонд в 80 тысяч евро (около 47 миллионов тенге). Победитель заработает 18 тысяч евро.

Метки:
Асаубаева Бибисара Шахматы Казахстан

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