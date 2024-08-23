Бибисара Асаубаева выиграла у чемпионки мира на турнире за 47 миллионов

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева возглавила таблицу Гран-при Тбилиси за два тура до конца турнира, сообщают Vesti.kz.

Лидер сборной Казахстана победила представительницу Швейцарии и России Александру Костенюк. Знаменитая шахматистка в 2008 году стала 12-й чемпионкой мира.

"Победа Асаубаевой пришла в каталонской партии, где Костенюк оказалась на задней линии, позволив белым захватить инициативу. В очень сложной партии обе шахматистки допускали ошибки, но ошибки Костенюк в критические моменты оказались более дорогими.

В итоге она попала в эндшпиль с потерей коня, который Асаубаева эффективно реализовала, обеспечив себе победу. Благодаря выигрышу Асаубаева набрала 4,5 очка и впервые в этом турнире заняла единоличное первое место", - сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE).