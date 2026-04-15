Бибисара Асаубаева обыграла конкурентку и вышла в лидеры Турнира претенденток-2026

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала вторую подряд победу на Турнире претенденток 2026 года, который проходит на Кипре, сообщают Vesti.kz.

В предпоследнем, 13-м туре Асаубаева встречалась с украинкой Анной Музычук. Перед очной встречей соперницы имели по 6,5 очков и делили 3-4 места в промежуточной таблице.

Асаубаева играла белыми фигурами и одержала победу, которая стала для неё четвертой на турнире. Благодаря этому успеху казахстанка набрала 7,5 балла и теперь делит 1-2 места с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу.

Рамешбабу Вайшали (Индия) - 7,5Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 7,5Чжу Цзиньэр (Китай) - 7Анна Музычук (Украина) - 6,5Катерина Лагно (Россия) - 6,5Александра Горячкина (Россия) - 6,5Тань Чжунъи (Китай) - 5,5Дивья Дешмукх (Индия) - 5

Судьба победы на Турнире претенденток-2026 решится в 14-м туре, который состоится 15 апреля. Асаубаева в последнем туре сыграет с индианкой Дивьей Дешмукх. Их матч в шестом туре завершился поражением казахстанки. Вайшали Рамешбабу будет играть против Катерины Лагно.

При равенстве очков в борьбе за первое место 16 апреля состоится тай-брейк. Победительница Турнира претенденток получит право оспорить мировую корону с действующей чемпионкой - китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.



