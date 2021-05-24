Абдумалик возглавила зачет. Казахстанские шахматистки выступают на этапе Гран-при в Гибралтаре

В Гибралтаре проходит четвертый этап Гран-при по шахматам среди женщин. Казахстан на турнире представлен двумя спортсменками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На международных соревнованиях от казахстанской сборной выступают исключительно лидеры: Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова. Спортсменки в первом туре встречались между собой - победа осталась за Жансаей.

Всего позади два тура, по итогам которых Абдумалик возглавила зачет со стопроцентным результатом. Она одержала победу в двух встречах из двух. Сначала она выиграла у Садуакасовой, а затем была сильнее немки Элизабет Петц.

Садуакасова в свою очередь пока ни одного матча не выиграла. После поражения от Абдумалик она вновь потерпела поражение. Обидчицей стала Мария Музычук из Украины.

Добавим, что всего в этом этапе Гран-при принимают участие 12 шахматисток. Турнир продлится до 2 июня.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!