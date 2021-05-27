Абдумалик продолжает наступление. Казахстанская шахматистка лидирует на женском Гран-при в Гибралтаре

В Гибралтаре продолжается женский Гран-при по шахматам. Позади уже пять туров, по итогам которых казахстанка Жансая Абдумалик входит в число лидеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахматистка уверенно стартовала на турнире. Абдумалик одержала две победы, возглавив общий зачет. В последующих трех раундах Жансая одержала еще одну викторию, а также свела две партии вничью.

Ничейного результата она добилась в матчах против Гюнай Мамадзаде (Азербайджан) и Ирины Булмаги (Румыния). Победным для казахстанки стало противостояние с Антоанетой Стефановой из Болгарии.

В активе Абдумалик перед шестым туром четыре очка. Столько же баллов набрала и украинка Мария Музычук. Примечательно, что шахматистки сыграют друг против друга в предстоящем раунде.

Другая казахстанка Динара Садуакасова пока не может найти свою игру. В пяти партиях она четырежды потерпела поражение и один раз сыграла вничью. С 0,5 баллами она замыкает таблицу.

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