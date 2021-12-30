17-летняя казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам

17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это первое золото в истории Казахстана на чемпионатах мира среди взрослых. Также Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира.

Во второй игровой день спортсменки провели по восемь партий. В итоге Асаубаева выиграла 13 партий, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, набрав 14 очков. Россиянка Александра Костенюк заняла второе место с 12,5 очка, а третьей стала еще одна представительница России - Валентина Гунина (12).

ЧМ проходит в Варшаве (Польша), где 28 декабря Асаубаева заняла второе место по быстрым (рапид) шахматам - в решающих партиях Бибисара обыграла опытную грузинскую шахматистку Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с международным гроссмейстером россиянкой Александрой Костенюк.