13-летний казахстанец получил звание мастера ФИДЕ

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Сегодня 20:56
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В Казахстане появился новый мастер ФИДЕ (Международная федерация шахмат), сообщают Vesti.kz.

По информации КФШ, звание мастера ФИДЕ получил Артем Богданов.

"Стремительная карьера в шахматах впечатляет и вдохновляет.

Усилия, труд и преданность шахматам вместе с талантом привели Артема к возможности стать мастером ФИДЕ в таком юном возрасте - 13 лет. Это общая работа тренеров, родителей и молодого спортсмена", - говорится в заявлении КФШ.

Ранее стало известно, что финал Кубка Казахстана-2023 по классическим шахматам состоится в Алматы с 27 ноября по 6 декабря. Его призовой фонд составит 23 000 000 тенге.

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Шахматы

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