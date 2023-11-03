13-летний казахстанец получил звание мастера ФИДЕ

В Казахстане появился новый мастер ФИДЕ (Международная федерация шахмат), сообщают Vesti.kz.

По информации КФШ, звание мастера ФИДЕ получил Артем Богданов.

"Стремительная карьера в шахматах впечатляет и вдохновляет. Усилия, труд и преданность шахматам вместе с талантом привели Артема к возможности стать мастером ФИДЕ в таком юном возрасте - 13 лет. Это общая работа тренеров, родителей и молодого спортсмена", - говорится в заявлении КФШ.

Ранее стало известно, что финал Кубка Казахстана-2023 по классическим шахматам состоится в Алматы с 27 ноября по 6 декабря. Его призовой фонд составит 23 000 000 тенге.