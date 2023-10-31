10-летний миллионер из Казахстана бросил вызов Жансае Абдумалик

В Алматы состоялась пресс-конференция с участием 10-летнего казахстанца Даниса Куандыкулы, ставшего первым в истории страны чемпионом мира среди кадетов, передает корреспондент Vesti.kz.

Соревнование проходило в солнечном Шарм-эль-Шейхе (Египет), и при этом состязательная программа началась с задержкой в один день. Этот фактор по словам тренера шахматиста Александра Кашашвили едва не стал фатальным.

"Когда мы приехали у нас была пара дней до турнира - для акклиматизации. Однако нам сообщили, что тур переносится на еще один день. Это немного расслабило Даниса. Сами понимаете море и бассейн. Поэтому в первом туре он сыграл не совсем убедительно с соперником ниже по рейтингу. После этого мы провели с ним беседу и настроили его на успех", - отметил Кашашвили.

В итоге юный игрок не проиграл ни одной партии и обошел именитых сверстников из США, Китая и России. За 11 туров ему удалось набрать 9 очков. После объявления Куандыкулы чемпионом, шахматист созвонился с мамой и не смог сдержать слез.

"Это было невероятно. Мне хотелось плакать. Я чувствовал гордость мамы, когда разговаривал с ней по телефону", - отметил Куандыкулы.

При этом новоиспеченный чемпион мира назвал неожиданную следующую цель.

"Теперь я хочу отомстить Жансае Абдумалик и обыграть ее в шахматы", - заявил Данис.

Сама международный гроссмейстер Жансая Абдумалик назвала этот успех важнейшей и ключевой победой сезона в казахстанских шахматах. Интересный факт, что 15 лет назад она сама стала первой чемпионкой мира из Казахстана.

"Это величайшая победа года. Раньше у нас успеха добивались девочки. Они всегда бежали впереди паровоза и приносили награды. Однако Данис смог сотворить историю. Это начало новой вехи в казахстанских шахматах. Я думаю, что у него большое будущее", - отметила Жансая.

Достижение Даниса Куандыкулы является историческим для казахстанских шахмат, так как мальчики никогда не становились чемпионами мира на соревнованиях такого уровня. Такого мнения придерживается исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.