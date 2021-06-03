"Заявить о себе всерьез". Эксперт высказался о значении боя Алимханулы против экс-чемпиона мира

Следующий бой Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) против американца Роба Бранта (26-2, 18 КО) будет важнейшим в карьере казахстанского боксера. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Специалист отметил ключевое значение поединка и для представителя США, назвав его главный стимул.

Их десятираундовый бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса, где главным станет противостояние украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). О сопернике Алимханулы можно прочитать здесь.

"Нас ждет очень конкурентный бой. Алимханулы встретится с бывшим чемпионом мира. Брант имеет большой опыт и прекрасный послужной список. В данный момент он входит в топ-15 лучших средневесов. Все это красноречиво говорит о значении боя для казахстанца. Он никогда не дрался с такой оппозицией. Успех в таком противостоянии позволит ему подняться в рейтинге и заявить о себе всерьез.

У Бранта в последнее время были свои проблемы с менеджером. За два года он провел всего два боя, при этом лишился третьего поединка с Муратой. Яркое возвращение в схватке с перспективным и дерзким боксером может реанимировать его карьеру. Алимханулы будет очень непросто. Это самый сложный бой в его карьере", - отметил Джей.

Брант известен тем, что в 2018 году победил решением Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в поединке за пояс WBA в среднем весе, однако через год японец взял убедительный реванш, нокаутировав американца во втором раунде. В последний раз Роб выходил на ринг в августе прошлого года, взяв верх над украинцем Виталием Копиленко (28-3, 16 КО).

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