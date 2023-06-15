Заслуженного тренера Казахстана по боксу заподозрили в изнасиловании падчерицы

Новости спорта Бокс
Сегодня 10:27
©pixabay.com

Заслуженного тренера Казахстана по боксу подозревают в изнасиловании. Об этом сообщили в полиции Костанайской области, передают Vesti.kz со ссылкой на Astana TV.

Заявление написала 20-летняя падчерица подозреваемого. Она обратилась к правоохранителям еще 16 ноября 2022 года, но об этом стало известно только сейчас. По данному факту начато досудебное расследование сразу по двум статьям: изнасилование и изнасилование, совершенное неоднократно.

"В рамках расследования назначены и проведены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. В отношении подозреваемого мера пресечения не избрана, потерпевшей стороне обеспечена защита", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

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