"Уронил" Альвареса, а теперь ушел в профи. Кто он - новый талант казахстанского бокса?

Когда речь идет о молодых звездах казахстанского бокса, имя Мухаммедсабыра Базарбайулы неизменно вызывает ассоциации с упорством, невероятной силой духа и непреклонной волей к победе. Его история напоминает сюжет спортивной драмы: простой мальчик из Оша (Кыргызстан) переехал с семьей в Астану и, несмотря на скромное начало, сумел заявить о себе благодаря самоотверженному труду и железной дисциплине, передают Vesti.kz.

Кто такой Мухаммедсабыр Базарбайулы

Путь Мухаммедсабыра в боксе начался в шесть лет, когда он впервые переступил порог боксерского зала. С этого момента его жизнь изменилась навсегда. Боксерская перчатка стала для него символом мечты и дорогой к успеху.

Одним из важнейших моментов его карьеры стала победа на Спартакиаде Казахстана, где Мухаммедсабыр сенсационно одолел вице-чемпиона мира Серика Темиржанова. Этот триумф открыл ему двери на международную арену и дал шанс побороться за путевку на Олимпийские игры.

Особую страницу в его биографии занимает служба в Центральном спортивном клубе Министерства обороны Казахстана. За свои спортивные достижения он был награжден медалью "Қарулы күштердің үздігі" ("Отличник Вооруженных Сил").

Среди его побед значатся звание чемпиона Азии среди молодежи 2019 года и бронза на чемпионате Азии 2022 года.

Представляя Туркестанскую область, Мухаммедсабыр сделал себе имя, одержав победу над финалистом чемпионата мира 2023 года Дулатом Бекбауовым. Этот поединок стал одним из самых обсуждаемых событий казахстанского бокса.

Еще одним ярким достижением стала победа на международном турнире в Шымкенте, посвященном памяти Героя Советского Союза Каракозы Абдалиева.

В финальном поединке Мухаммедсабыр встретился с соотечественником Ильей Калининым и одержал победу раздельным решением судей, подтвердив свой статус одного из лучших боксеров страны.

Базарбайулы представляет Казахстан в весовой категории до 63,5 килограммов. Он последним из всех завоевал лицензию, но путь к Олимпийским играм оказался полон испытаний. Первая возможность заработать квоту выпала ему на турнире в Италии.

В дебютном бою Мухаммедсабыр одержал победу над представителем Тринидада и Тобаго, продемонстрировав судям технику, выдержку и агрессивный напор. Однако уже во втором поединке произошел досадный инцидент - после его удара соперник получил рассечение, и бой был остановлен. Несмотря на это поражение, Базарбайулы не сломался и продолжил стремиться к своей цели.

Второй шанс представился на квалификационном турнире в Бангкоке, где лето стало временем его триумфа. Он провел шесть боев и вышел победителем в пяти из них.

Особенно запомнилась его уверенная победа над филиппинцем Кристианом Питтом Лораном, которого он разгромил со счетом 5:0.





Однако самым сложным испытанием стал четвертьфинал против кубинца Эрисланди Альвареса. Несмотря на то, что Мухаммедсабыр отправил соперника в нокдаун, судьи отдали победу кубинцу.

Тем не менее, казахстанец не сдался и завоевал путевку на Олимпиаду через утешительный финал.

Олимпиада-2024: не без скандала

На Олимпийских играх в Париже (Франция) Базарбайулы продемонстрировал волю и мастерство, дойдя до четвертьфинала. Его выступление произвело впечатление на болельщиков и экспертов, которые отметили, что поражение скорее стало результатом спорного судейского решения, а не недостатка навыков.

Сам Базарбайулы после Олимпиады подчеркнул, что каждый бой - это ценный урок, который делает его сильнее и мудрее.

Однако, не обошлось и без скандалов: в четвертьфинальной встрече весовой категории до 63,5 кг Мухаммедсабыр вышел на ринг против грузинского бойца Лаши Гурули, призера чемпионата мира.

Первый раунд остался за казахстанцем: он показал превосходную технику и уверенность, что отразилось на судейских оценках — единогласное решение 5:0 в его пользу. Однако Гурули во втором раунде переломил ход поединка и сумел сравнять счет, также выиграв его со счетом 5:0.

Третий раунд стал решающим — именно он определил судьбу путевки в полуфинал. Итоговый результат боя был объявлен в пользу грузинского спортсмена со счетом 3:2. Такое решение вызвало волну обсуждений и разочарования среди болельщиков и команды.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана подал официальный протест в Парижское боксерское управление (PBU), требуя объяснений по итогам судейского вердикта. Поддержка соотечественников была ощутимой: в социальных сетях Федерация бокса Казахстана опубликовала слова ободрения для Мухаммедсабыра:

"Ты - гордость нашей команды и ее самый молодой боец. Пусть твой путь будет светлым и успешным!"

К публикации было прикреплено видео с яркими моментами его боев на Олимпийских играх.

Новый вызов

После Олимпиады Мухаммедсабыр принял решение начать новый этап своей карьеры и перейти в профессиональный бокс. Его скромность и сосредоточенность на цели выделяют его среди многих спортсменов.

В социальных сетях он редко публикует что-то из личной жизни — в основном это кадры с тренировок, соревнований и моменты, когда он вместе с командой готовится к следующим турнирам.





Теперь спортсмен готовится к своему профессиональному дебюту, который состоится 1 февраля на турнире в Бангкоке (Таиланд) под эгидой Irfin Promotions и TL Boxing Promotion.

Пока имя его соперника держится в тайне, но фанаты уверены, что этот бой станет началом новой эры в его карьере.

Эксперты ожидают, что Базарбайулы сохранит свою напористость и продолжит доказывать, что его место - среди лучших боксеров мира.

Первый номер сборной Казахстана перешел в профи: он отправил Альвареса в нокдаун