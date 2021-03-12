"Уже был уличен в грязном боксе". Boxingscene предсказали исход титульного боя казахстанца в Великобритании

Ирландец Гэри Калли (11-0, 5 КО) без проблем победит казахстанца Виктора Коточигова (12-1, 5 КО). Такой прогноз корреспонденту Vesti.kz озвучил обозреватель Boxingscene.com Элиот Фостер. В беседе он предсказал ход боя.

Поединок запланирован на десять раундов и пройдет сегодня ночью в рамках вечера бокса от MTK Global в Великобритании. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

"Начало поединка будет спокойным. Соперники будут проводить его, проверяя друг друга. Калли и Коточигов не обладают нокаутирующим ударом. Это гарантирует тактический поединок, в котором победит более хитрый и техничный боксер. В этом отношении Калли выглядит предпочтительнее. Он будет держать казахстанца на расстоянии и спокойно наращивать преимущество по очкам. Коточигов уже не раз был уличен в грязном боксе, что также может сказаться на результате. Мой прогноз - Калли возьмет этот поединок решением судей", - отметил Фостер.

"Это мой шанс заявить о себе". Казахстанский боксер - о бое за титул от WBO и амбициозных целях на 2021 год

Напомним, что боксеры уже прошли обязательную процедуру взвешивания. Коточигов возвращается на ринг после первого поражения в карьере, которое он потерпел в октябре в Дубае от британца Макси Хьюза единогласным решением судей, потеряв титул WBC International.