Стали известны дата и место проведения следующего боя Садриддина Ахмедова

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) может вернуться на ринг уже в июне. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде спортсмена.

Согласно полученной информации, Ахмедова рассматривают для участия в андеркарте одного из вечеров бокса от промоутерской компании Eye of the Tiger Managment, ведущей дела казахстанца. Наиболее вероятным местом проведения боя является Канада.

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На профи-ринге Ахмедов дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 поединков, десять из которых в Канаде и по одному в Казахстане и Мексике. В марте боксер продлил контракт с EOTTM и впервые стал отцом. При этом женился он еще в 2019 году и проживает с семьей в Квебеке (Канада).

Свой последний поединок Ахмедов провел в Мексике 29 января, когда единогласным решением судей победил голландца Стивена Даньо (17-4-3, 6 КО) и завоевал пояса WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первом среднем весе.

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