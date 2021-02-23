В минувшие выходные состоялось возвращение Каната Ислама (28-0, 22 КО), который досрочно победил эквадорского боксера Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри высказался о выступлении казахстанца и его дальнейших перспективах.

В воскресенье, 21 февраля, в Майами (штат Флорида, США) Ислам в седьмом раунде нокаутировал своего визави. Видео доступно по этой ссылке. После боя он бросил вызов мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (54-1-2, 36 КО).

При этом соперник казахстанца поменялся в последний момент. Ранее анонсировалась встреча Ислама с ганцем Ободай Саи (35-3-1, 26 КО).

"Победа Ислама была прогнозируемой. Любой из соперников - ганец или эквадорец - на несколько ступеней ниже казахстанца по классу. В проведенном поединке есть хороший плюс - он состоялся. Очень важный фактор - досрочная победа после долгой паузы. Ислам ее добился. Однако какие у него перспективы? Сложно говорить об этом. Для начала хотелось бы увидеть его против Хайме Мунгии. Если он пройдет этот барьер, то можно будет задуматься и о более серьезных боях, например, с чемпионами дивизиона.

Насчет встречи с "Канело". Даже если в Китае большая фанатская база Ислама, то ситуация с пандемией не может гарантировать допуск зрителей. А значит, фактор бесполезен. В остальном он ничем не способен заинтересовать "Канело", - отметил МакКаферри.

Добавим, что Ислам не выходил на ринг больше года. В предыдущем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО). Также в течение последних нескольких месяцев сообщалось о том, что команды казахстанца и мексиканца Хайме Мунгии (36-0, 29 КО) ведут переговоры. Эту информацию подтвердили в команде боксера.