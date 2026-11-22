Казахстанский боксёр Михаил Коханчик одержал победу над россиянином Шохиджоном Толибовым на турнире по кулачным боям RCC Hard 22, который состоялся в Екатеринбурге (Россия), передают Vesti.kz.

Два нокдауна помогли Коханчику выиграть Толибова

Поединок прошёл в формате трёх раундов. Коханчик оказался сильнее соперника по итогам противостояния и выиграл единогласным решением судей.

При этом казахстанец дважды отправил Толибова в нокдаун, что стало одним из ключевых эпизодов встречи.

Чем Коханчик Михаил известен

Коханчик не выходил на профессиональный ринг с 2023 года. Его рекорд в профессиональном боксе составляет шесть побед и одно поражение, причём пять поединков он завершил досрочно.

Особое внимание к казахстанскому бойцу связано с его любительской карьерой. В 2017 году на чемпионате Казахстана Коханчик одержал победу над Жанибеком Алимханулы, который впоследствии стал чемпионом мира среди профессионалов по версиям IBF и WBO в среднем весе.

Теперь Михаил успешно выступил в новой для себя дисциплине, пополнив послужной список победой на турнире RCC Hard.

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