В ESPN назвали изюминку первого боя Батыра Джукембаева в США

Латиноамериканский комментатор ESPN и журналист Армандо Мендоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал предстоящий бой казахстанца Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО) с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16-1, 16 КО). Эксперт ожидает, что в этом противостоянии зрители увидят нечто необычное и узнают имя главного претендента на победу в турнире.

"Это будет противостояние равных по настрою соперников. У них абсолютно разные боксерские школы и, следовательно, стили. Один делает акцент на физическую мощь, которая выглядит впечатляюще. Идеальная статистика побед нокаутами заставляет призадуматься о потенциале. Другой предпочитает делать акцент на технику, комбинируя защиту и нападение. Однозначно мы не увидим рубку или, наоборот, умный бокс. В этом поединке смешаются стили и получится нечто особенное. Шансы соперников равны. Победит тот, кто будет лучше готов и допустит меньше ошибок.

Я думаю, что победитель этого противостояния станет фаворитом турнира за титульный бой", - заявил Мендоза.

Их поединок пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Он входит в программу турнира от IBF, в котором разыграют статус обязательного претендента. Для Джукембаева предстоящий поединок станет дебютным в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде.

Последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в Монреале нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22-8, 10 КО) и защитил титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

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